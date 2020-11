Morata conquista la Juventus e anche… la Nazionale: Luis Enrique torna a convocarlo

Alvaro Morata di nuovo protagonista con la Spagna. La notizia era nell’aria ma è diventata ufficiale in questi minuti: il ct Luis Enrique ha deciso di richiamare il bomber in Nazionale per gli impegni della Roja contro Olanda, Svizzera e Germania.

Morata convocato per la Spagna

Come annunciato nelle scorse ore, visto il rendimento pazzesco di Morata, ormai bomber della Juventus, anche il ct delle Furie Rosse non poteva non farci un pensierino. Ecco dunque il centravanti spagnolo tornare in Nazionale dove potrebbe essere schierato titolare negli impegni contro Olanda (amichevole), Svizzera e Germania di Nations League. Nella lista dei convocati anche le novità Inigo Martinez, Koke e Marcos Llorente.

Questa la lista completa:

Portieri: De Gea, Kepa, Unai Simón

Defensori: Sergio Ramos, Pau Torres, Gayá, Reguilón, Jesús Navas, Sergi Roberto, Eric García, Iñigo Martínez.

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Mikel Merino, Fabián, Canales, Koke, Marcos Llorente

Attaccanti: Morata, Gerard Moreno, Oyarzabal, Ansu Fati, Ferran Torres, Dani Olmo, Adama Traoré