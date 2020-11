Mourinho furioso con le Nazionali: “Una fantastica settimana di calcio…”

Casi di positività e infortuni: gli impegni delle Nazionali si sono rivelati particolarmente agitati e hanno complicato i piani di diversi club. Non ha fatto eccezione il Tottenham. Gli Spurs, infatti, hanno dovuto fare i conti con tante assenze in attesa di capire se alla ripresa del campionato potranno avere tutti i membri della rosa a disposizione.

IRONIA

Chi non sembra affatto entusiasta è il tecnico José Mourinho. Lo Special One ha usato l’ironia per mascherare il proprio disappunto. Questo il contenuto del suo post su Instagram: “Una fantastica settimana di calcio. Grandi emozioni nelle partite delle Nazionali, superbe amichevoli e totale sicurezza. Risultati dei test Covid che arrivano dopo la fine delle partite, sconosciuti che corrono in campo durante gli allenamenti e molto altro ancora. Dopo un’altra sessione di allenamento con soli 6 giocatori, ora è il momento di prendersi cura di me stesso”. La polemica è aperta.