Muriel, doppietta con la Colombia: “Essere punto di riferimento dà grande fiducia”

Una vittoria “made in Atalanta” per la Colombia che batte con un netto 3-0 il Venezuela nella prima partita di qualificazione al prossimo mondiale. Autori del gol Zapata e Muriel, compagni di reparto anche col club. Al termine della sfida, Luis Muriel, autore di due gol, ha parlato del match e della sua posizione all’interno del gruppo.

Muriel: “Essere punto di riferimento dà grande fiducia”

“Penso che sia una vittoria frutto del lavoro. Dopo tanti anni, avere l’opportunità di essere in qualche modo un riferimento per la Nazionale mi aiuta ad accrescere la mia fiducia”, ha detto Muriel. “In che modo? Sicuramente sento che stando in campo ho la responsabilità di aiutare i compagni più giovani. Nonostante sia arrivato in un buon momento, porto dietro anche quegli anni di esperienza passati che mi aiutano a contribuire con la Nazionale”. “L’intesa con Zapata? Ovvio che è perfetta. Giocare insieme nell’Atalanta in maniera automatica aiuta chiaramente anche in Nazionale”.

Infine un pensiero per il compagno Arias che ha subito un brutto infortunio ad inizio match: “Ci siamo spaventati è stato un momento difficile ma l’abbiamo superato in campo e gli dedichiamo questa vittoria. Abbiamo giocato e vinto anche per lui”.