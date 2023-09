Nagelsmann ct della Germania? Klopp approva: “L’età non è importante”

L'investitura arriva direttamente da Liverpool, e non poteva prevenire da una figura più autorevole. Se Nagelsmann diventerà commissario tecnico della Germania, come tutto lascia pensare, il primo ad esserne felice sarà Jurgen Klopp . Ovvero il grande sogno della Federazione tedesca per luglio 2024, una volta mandato in archivio l'Europeo che i tedeschi ospiteranno a casa loro.

In un'intervista a RTL, il tecnico del Liverpool, per ora felicissimo dell'inizio della nuova stagione dei suoi Reds rinnovati sul mercato ma già competitivi, confida: "Julian Nagelsmann è una grande soluzione per la panchina della Germania perché parliamo di un grandissimo allenatore. Io ne sarei davvero felice, se dovesse accadere. L'età? Non è assolutamente importante! Ha già dato prova a 28 anni di essere un fantastico tecnico. Possiede ora otto anni di esperienza: sono tanti, considerando che altri allenatori li accumulano solo quando arrivano a 45 o 50 anni d'età, nel grande calcio. Sicuramente l'età non è un criterio da tenere in considerazione per scegliere un nuovo allenatore".