Nainggolan attacca Roberto Martinez: “Con Conte al suo posto il Belgio avrebbe vinto trofei”

Parla il Ninja a proposito dell'operato del CT belga

Continuano le frecciatine di Radja Nainggolan al CT del Belgio Roberto Martinez. Il rapporto tra i due è notoriamente complicato, con il mister che da tempo ha deciso di non voler più fare affidamento sul Ninja in Nazionale. Il centrocampista ex Cagliari, Inter e Roma, oggi all'Anversa, non spreca occasione per mandare messaggi "al veleno" al tecnico e anche questa volta, parlando ai microfoni di Play Sports, non è stato da meno...