Napoli, Kvaratskhelia non parteciperà all’Europeo U-21

L'attaccante ha deciso... non giocherà l'Europeo Under 21 con la Georgia: ecco quando giocherà nuovamente Kvicha

L'attaccante del Napoli si gode il meritato riposo dopo una stagione a dir poco lunga e faticosa, confermando che non prenderà parte al prossimo Europeo U-21. Lo ha detto lo stesso Kvaratskhelia tramite profili social, ammettendo di non riuscire a giocare ad alti livelli anche questa competizione: "Nonostante la mia volontà, per motivi sportivi e dopo una stagione così lunga, sarò con voi come semplice tifoso". Ricordiamo che il georgiano è solo alla sua prima stagione in Italia e con la maglia azzurra ha giocato tre competizioni: la Serie A, la Coppa Italia fino agli ottavi e la Champions League fino ai quarti.