Napoli, Malcuit respinge la convocazione del Marocco: preferisce aspettare la Francia

In casa Napoli si registra una nuova convocazione in Nazionale per uno dei calciatori in rosa, ma stando a quanto riportato da uno dei giornali sportivi francese, France Football, si sarebbe verificato un rifiuto. Parliamo del terzino Kevin Malcuit, che avrebbe respinto la convocazione da parte del Marocco per questa sessione di partite da parte delle Nazionali. Il motivo? Essendo il classe 1991 francese naturalizzato marocchino (e con origini mauritane), aspetta ancora la chiamata da parte della Francia di Didier Deschamps (possiede il doppio passaporto). È capitato, in passato, che venisse inserito nella lista dei preconvocati del c.t. transalpino, per cui nutre ancora la speranza di vestire la maglia dei Bleus.