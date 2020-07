Nations League, il calendario ufficiale dell’Italia: tutte le date

Anche la Nazionale italiana è pronta a ripartire dopo lo stop per il coronavirus. Definito il calendario ufficiale degli azzurri tra Nations League e amichevoli: si parte a inizio settembre, poi tre impegni a ottobre e novembre.

Nations League e amichevoli: il calendario dell’Italia

L’Italia di Roberto Mancini è pronta a ripartire dopo l’emergenza pandemica. Come comunicato sul sito della Figc, ecco il calendario degli azzurri tra Nations League e amichevoli. A settembre riparte la nuova edizione della UEFA Nations League con le prime due giornate, mentre a ottobre ci sarà l’amichevole con la Moldova a Parma, poi la Polonia a Danzica e l’Olanda a Milano. A Novembre Estonia e Polonia in casa (sedi da stabilire), e Bosnia in trasferta.

4 settembre 2020 (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze

7 settembre 2020 (Nations League): Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) – Amsterdam

7 ottobre 2020 (amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) – Parma

11 ottobre 2020 (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) – Danzica

14 ottobre 2020 (Nations League): Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) – Milano

11 novembre 2020 (amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45)

15 novembre 2020 (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45)

18 novembre 2020 (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)

