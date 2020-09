Nations League, l’Italia torna al successo: Barella stende l’Olanda 1-0

Una rete di Nicolò Barella fa esultare l’Italia. Gli azzurri conquistano il primo successo nel post lockdown. Una vittoria importante perché arrivata in casa di una squadra di altissimo livello come l’Olanda, attesa protagonista ai prossimi Europei. Gli uomini di Roberto Mancini proseguono nel migliore dei modi il percorso in Nations League.

LA GARA

L’Olanda parte favorita e fa valere il fattore campo aggredendo subito gli azzurri. Depay è il pericolo numero uno, ma dopo dieci minuti di leggera difficoltà è l’Italia a prendere in mano le redini del match. Barella al 12′ va vicino al gol con un gran tiro dalla distanza deviato da Veltman. Ci riprova più tardi Immobile con una conclusione che esce di poco. Stessa sorte per Insigne, vicino al vantaggio. A siglare la rete dell’1-0 è Barella in pieno recupero: cross di Immobile e gran colpo di testa del centrocampista che batte imparabilmente Cillessen. Un gol importante, che toglie la paura dopo l’infortunio occorso a Nicolò Zaniolo. Nella ripresa l’Italia continua a pungere in contropiede. Insigne chiama alla parata Cillessen. Fa altrettanto dall’altra parte Van de Beek e Donnarumma si supera. Nel finale la gara si incattivisce e fioccano i cartellini. Kean si divora la chance del 2-0 al 90′.

COMPAGNA DI UN CALCIATORE MANDA IN TILT IL WEB