Bosnia-Italia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Bosnia-Italia, si gioca questa sera mercoledì 18 novembre alle 20.45 la sfida di Nations League valida per l’ultima gara del girone. Partita decisiva per il proseguimento della competizione. Se gli Azzurri vinceranno saranno sicuri di accedere alla Final Four. Si tratterà comunque dell’ultimo impegno dell’anno per la squadra del ct Mancini che, ricordiamolo, non sarà in panchina a causa della positività al coronavirus.

Bosnia-Italia, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per le due squadre che dovrebbero presentarsi con i seguenti 22:

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hadzic, Gojak.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.

La bosnia potrà contare su Pjanic in mezzo a campo che conosce bene il calcio italiano ma non potrà avere il suo gigante Dzeko in attacco, affetto dal coronavirus. Gli azzurri, dal canto loro, dovranno rinunciare per la stessa ragione al bomber Immobile.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Bosnia-Italia, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi della Uefa Nations League, si giocherà oggi mercoledì 18 novembre 2020 allo stadio Grbavica di Sarajevo, l’impianto che ospita le partite interne dello Zeljeznicar. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 20.45. La sfida che vedrà protagoniste le due formazioni sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai. Il match sarà visibile su Rai 1 e anche sul canale in HD (canale 58).

Coloro che non avessero la possibilità di seguire la gara in tv, avranno un’altra opzione ovvero la visione della sfida in streaming. Gli appassionati potranno accedere al live anche da dispositivi mobili quali pc, notebook, tablet e smartphone collegandosi al sito RaiPlay.