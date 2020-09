Cristiano Ronaldo fuori con la Croazia per colpa di…un’ape

Cristiano Ronaldo ha già promesso ai tifosi bianconeri che la prossima sarà una stagione piena di successi. Il portoghese vuole alzare la Champions con la Juventus e il possibile arrivo di Luis Suarez potrebbe facilitargli il compito.

CRISTIANO RONALDO STOPPATO…DA UN’APE

In questi giorni le nazionali stanno scendendo in occasione della Nations League e il Portogallo di CR7 se la vedrà con la Croazia. Per ora però rimane in forte dubbio la presenza del bianconero a causa di una ferita al piede da cui poi sarebbe scaturita una piccola infezione. Uno stop che spaventa anche la Juventus e in conferenza l’allenatore della nazionale Santos ha spiegato che la ferita sarebbe stata causata da una puntura d’ape.