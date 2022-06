Germania, Flick: “L’Italia sta facendo bene ma abbiamo un motivo per batterla”

Alla vigilia del match di Nations League contro l'Italia, il ct della Germania, Hansi Flick ha presentato la gara in conferenza stampa: "La Nazionale azzurra sta andando bene ma domani faremo di tutto per batterla perchè il nostro obiettivo è raggiungere la Final Four, ma deve essere chiaro che dobbiamo semplicemente fare un salto di qualità, o forse due o tre. Mancini ha una rosa ampia e numerosa e possono lavorare bene per costruire la squadra per i prossimi anni. Anche noi dobbiamo avviare un vero rinnovamento e sono sicuro che faremo un buon sviluppo".