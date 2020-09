Germania, Gosens: “Debutto un ottovolante di emozioni”. Poi se la prende con Orsato ma Loew gli fa i complimenti

Il calciatore dell’Atalanta Robin Gosens stasera a Stoccarda contro la Spagna ha debuttato con la maglia della nazionale tedesca. Un assist e tanta spinta sulla sinistra per il nerazzurro che al termine del match ha analizzato la sua prestazione: “E ‘stato un ottovolante di emozioni. E’ stata una serata importante per me e sono estremamente felice di aver potuto festeggiare il mio debutto con la Germania. Mi dispiace che nell’occasione del pareggio spagnolo sia stato coinvolto ma ero sdraiato fuori dalla linea di fondo campo e la mia posizione secondo l’arbitro (Orsato ndr.) ha tenuto in gioco l’avversario. Ho imparato stasera una nuova regola sul fuorigioco”. Poi sono arrivati anche gli elogi del c.t. Loew: “Mi è piaciuto molto Gosens, è stato dinamico, poi ha fatto due o tre cross molto buoni. Mi ha fatto molto piacere”.