Germania, Löw: “Nulla ha funzionato contro la Spagna. Giornata per noi nera come la pece”

Joachim Löw ct della Germania, ha commentato il clamoroso ko con la Spagna: “ E’ stata una giornata nera come la pece , niente ha funzionato. Sia in difesa che in attacco tutti hanno fatto male e non si può assolvere nessuno. Dopo l’1-0 abbiamo perso l’equilibrio concedendo spazio ai nostri avversari che ci hanno puniti. La Spagna non ci ha dato alcuna possibilità di rientrare in partita. Tatticamente non c’era organizzazione per noi poi nella ripresa abbiamo provato a giocare con l’uno contro uno in difesa per avere più uomini in attacco, ma anche lì gli spagnoli sono stati più veloci e dinamici e ci hanno infilzato. Ripeto stasera niente ha funzionato e giustamente siamo stati affondati. Dobbiamo analizzare questo ko pesante traendo le conclusioni giuste”.