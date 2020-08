Germania, Löw stupisce: comunica chi… non verrà convocato in Nations League

La stagione 2020-21 inizierà tra poche settimane. Tra i primi appuntamenti ci saranno le sfide tra le Nazionali con la Nations League a prendersi la scena. Intervistato dal sito ufficiale della Federazione tedesca, il commissario tecnico della Germania Joachim Löw ha incuriosito facendo sapere chi, sicuramente, non verrà chiamato per le prime due sfide del torneo.

Löw: i non convocati

“Sono molto felice di riprendere con il nostro lavoro perché è passato molto tempo dall’ultima volta che ho visto giocatori e staff”, ha affermato prima di tutto il ct della Germania. “Personalmente non vedo l’ora di tornare in campo a lavorare con i ragazzi. Ma durante la pandemia ci sono state e ci sono ancora cose più importanti del calcio, ne siamo ben consapevoli. A questo proposito siamo grati a tutti i politici e gli scienziati che hanno reso possibile il ritorno del calcio”.

E arrivando al calcio giocato e alle prossime sfide: “I giocatori che sono stati sovraccaricati dalla ripresa della Bundesliga non saranno scelti per le partite di settembre e nemmeno quelli che hanno preso parte alla Champions League a Lisbona. Vogliamo dare loro il tempo necessario per recuperare. Sicuramente non convocherò Neuer, Kimmich, Gnabry e Goretzka del Bayern Monaco, o Halstenberg e Klostermann del Lipsia. Potrebbe essere diverso, invece, per Draxler e Kehrer, entrambi al Psg, e Sané e Sule di nuovo dei bavaresi. Tutti hanno vissuto periodi particolari in cui non giocavano regolarmente. Devono ritrovare il ritmo, sia in allenamento che in partita”, ha spiegato Löw.

