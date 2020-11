Germania, Schweinsteiger: “Questa nazionale contro la Spagna non è mai stata una squadra”

Bastian Schweinsteiger ex nazionale tedesco e oggi opinionista del canale tv ARD ha commentato la clamorosa sconfitta della Germania contro la Spagna: “Gli spagnoli ci hanno surclassato. È stato orribile, un colpo al collo. Puoi perdere contro una squadra forte come la Spagna, ma non 6-0. Quello che mi ha infastidito di più è stato che non hanno reagito e non hanno giocato da squadra. Alcuni giocatori hanno fatto qualcosa in campo, alcuni no. Spagnoli superiori a noi sotto ogni aspetto. Non deve stravolgere tutto Loew, ma solo capire cosa è successo e fare le domande giuste. Deve cambiare qualcosa, non può presentare una nazionale così”.