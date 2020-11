Italia, Barella: “Abbiamo un gruppo bellissimo. Ringrazio Conte e Mancini”

L’Italia si impone sulla Bosnia Erzegovina e conquista il pass per la Final Four di Nations League. Il centrocampista azzurro Nicolò Barella commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: “Come dico sempre mi metto a disposizione della squadra, abbiamo creato un bellissimi gruppo e a centrocampo ci troviamo bene, io penso più agli inserimenti invece gli altri fanno più gioco. Conte è stato importantissimo per la mia crescita, mi ha aiutato a scegliere i momenti della partita e a essere più ordinato. Lo ringrazio tanto, così come ringrazio Mancini che mi ha sempre dato fiducia. Do sempre il massimo in campo”.