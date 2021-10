Italia-Belgio, venduti 18.500 biglietti. A Milano per la finale tutto esaurito

Domenica allo Juventus Stadium gli Azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo per sfidare i belgi: da giovedì mattina alla chiusura della biglietteria, impennata nella vendita. Tutto esaurito a San Siro per la finale tra Spagna e Francia

Redazione ITASportPress

Si è chiusa a quota 18.500 la vendita dei biglietti per Italia-Belgio, finale per il terzo posto della Nations League, in programma domenica alle 15 allo Juventus Stadium di Torino. Anche per questa partita, la Nazionale di Roberto Mancini potrà contare sull'apporto dei propri tifosi, che si sono collegati al sito uefa.com per acquistare i biglietti dopo la sconfitta di mercoledì a San Siro contro la Spagna, che ha dato la certezza dello spostamento a Torino.

Nella serata di mercoledì, prima del match contro gli spagnoli, erano stati poco più di tremila i tagliandi staccati per la finale per il terzo posto; in due giorni e mezzo, fino alla scadenza delle ore 16 di sabato (mentre il termine per la trasferibilità dei biglietti è fissato per le 20.45 di sabato, stesso discorso anche per Spagna-Francia), sono stati oltre 15.000 i biglietti venduti.

Ci sarà invece il tutto esaurito in serata, al Meazza di Milano, per la finale tra Spagna e Francia che assegnerà la seconda edizione della Nations League: complessivamente sono stati venduti oltre 37.000 biglietti. La finale sarà preceduta da una cerimonia in cui, oltre alle bandiere delle due finaliste e a quella della competizione, compariranno le bandiere di tutte le 55 nazioni che hanno partecipato alla Nations League.