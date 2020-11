Italia, Belotti: “Il gruppo è come una famiglia. Vittoria per Mancini”

L’Italia supera la Polonia per 2-0. Una prova di forza importante da parte degli azzurri che sono anche in testa al proprio girone di Nations League. Andrea Belotti esprime le sue sensazioni sulla vittoria degli azzurri ai microfoni di Rai Sport: “Sapevamo il momento in cui eravamo. I giorni passavano e i giocatori andavano via perché indisponibili. Ci siamo detti nello spogliatoio che gli italiani nei momenti di difficoltà vengono fuori. Siamo stati superiori nello sviluppo del gioco, è una vittoria importante. Io penso che questo gruppo sia come una famiglia. E’ come quando un pare abbraccia il proprio figlio. Quando ci si ritrova è così. E’ difficile descrivere quello che si è creato. Sicuramente dedichiamo la vittoria al mister e a tutti gli italiani, visto il momento che stiamo passando. Il mister è sempre stato in contatto con noi e ci tenevamo a far bene dato che sapevamo quanto fosse dispiaciuto”.