Italia, Bonucci: “Non siamo solamente una selezione. Ci mancava stare insieme”

Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla partita che vedrà opposte Italia e Olanda nella seconda partita di Nations League. Il calciatore di proprietà della Juventus ha toccato svariati temi, partendo dai 10 mesi lontano dal campo per gli azzurri all’importanza della gara di domani. Una vittoria ribalterebbe le sorti del gruppo A1 di questa edizione del torneo per nazionali europee.

“Non siamo più solo una selezione”

“Non siamo più solo una selezione, adesso siamo una squadra. Tutti abbiamo un ruolo all’interno di questa Nazionale, ci era mancato vivere delle serate come quelle che stiamo vivendo in questo periodo. I giovani hanno avuto una funzione molto importante, ovvero riportare entusiasmo. Siamo stati tanti mesi senza passare del tempo insieme, avevamo una chat di gruppo che specie in quarantena riempivamo di messaggi, non senza il nostro CT. La partita contro l’Olanda sarà molto importante, abbiamo voglia di ricominciare a vincere”. Queste le parole di Leonardo Bonucci a Sky Sport.

