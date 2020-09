Italia-Bosnia Nations League diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi

Italia-Bosnia Nations League. Tutto è pronto per la prima gara del nuovo torneo per le Nazionali arrivato alla sua seconda edizione. Si gioca questa sera venerdì 4 settembre alle 20.45 all’Artemio Franchi di Firenze. L’Italia è reduce dal secondo posto nel girone della scorsa annata e intende affrontare al meglio la competizione anche questa volta. Dall’altra parte la Bosnia, avversario tosto e con tanti volti noti che militano anche nel calcio italiano.

Italia-Bosnia, le proabili formazioni

Il ct Roberto Mancini intende schierare la migliore formazione possibile. Donnarumma in porta, Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi in difesa. Barella, Jorginho e Zaniolo in mezzo al campo. Tridente offensivo composto da Chiesa, Insigne e Belotti in avanti. Qualche calcolo da parte degli azzurri anche in vista della seconda sfida del girone contro l’Olanda lunedì sera. Per quanto riguarda la Bosnia, modulo speculare. Attenzione ovviamente all’attacco dove Dzeko è la punta di diamante della formazione. Davanti a Sehic che difenderà la porta bosniaca ecco Civic, Kovacevic, Bicakcic e Kolasinac. In mezzo, Besic, Sabanadzovic e Cimirot.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti, Insigne

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Italia-Bosnia, sfida valida per la prima giornata della UEFA Nations League, si giocherà oggi venerdì 4 settembre 2020 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio è programmato alle 20.45. Le due formazioni vorranno ben figurare e trovare subito la vittoria. Per seguire la partita in diretta tv, come di consueto, occorrerà sintonizzarsi sui canali Rai. Sarà, infatti, la tv di Stato a trasmettere live tutte le partite degli Azzurri.

Italia-Bosnia sarà quindi visibile in diretta e in chiaro su Rai 1. Per chi, invece, preferisse godersi lo spettacolo della Nations League degli azzurri via streaming ci sarà la possibilità di utilizzare anche dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet e collegarsi sul sito RaiPlay che darà modo di vedere il match. Basterà solo avere una buona connessione a internet.

