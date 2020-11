Italia, Di Lorenzo non si nasconde: “Vogliamo un Europeo da protagonisti”

L’Italia si qualifica alla Final Four di Nations League grazie alla vittoria del girone. Gli azzurri si impongono contro la Bosnia nell’ultimo atto e blindano il primo posto. L’esterno del Napoli e della Nazionale Giovanni Di Lorenzo commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: “Volevamo festeggiare con i tifosi, era una partita difficile su un campo non facile, si è vista la forza della squadra che ha portato a casa un risultato importantissimo. Il campo dirà dove può arrivare questa Nazionale. La nazionale italiana scende in campo sempre con l’obiettivo di vincere, affrontiamo ogni partita per cercare il risultato. Vogliamo essere protagonisti nell’Europeo”.