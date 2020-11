Italia, Evani soddisfatto: “Le difficoltà ci uniscono, ora chiudiamo in bellezza”

L’Italia si impone sulla Polonia in maniera convincente. Gli azzurri vincono per 2-0 grazie alle reti di Jorginho e Berardi e si portano in testa nel proprio raggruppamento.

LE PAROLE DI EVANI

Il CT ad interim Alberigo Evani commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: “E’ la nostra fortuna, quando ci sono le difficoltà ci uniamo ancora di più. Questi ragazzi sono straordinari. Nel secondo gol ci sono i principi su cui stiamo lavorando da due anni. Alla fine il lavoro ci premia. Mancini era molto contento alla fine del primo tempo. Avremmo meritato di più. Questi giovani che stanno crescendo e facendo esperienze giocano come veterani. Pensiamo una partita alla volta. Oggi siamo riusciti a vincere, ma vorremmo chiudere in bellezza”.