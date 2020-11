Italia, il gol di Berardi è da record: nessuna squadra in Nations League come gli azzurri

L’Italia vince e convince. Netto il 2-0 rifilato alla Polonia con le reti di Jorginho, su rigore, e Berardi dopo una perfetta azione. Ed è proprio la seconda marcatura azzurra a far entrare nei libri dei record la Nazionale guidata da Roberto Mancini, e in questo caso, da Alberico Chicco Evani.

Berardi, gol da record in Nations League

Il gol del raddoppio firmato da Domenico Berardi, tra l’altro messo a segno nel “suo” stadio di Reggio Emilia, casa del Sassuolo, oltre ad essere bello nell’esecuzione porta con sé un grande record, davvero unico, almeno per quanto riguarda la Nations League.

Come riporta Opta, infatti, per arrivare alla rete del 2-0, gli Azzurri hanno effettuato 30 passaggi consecutivi. Si tratta della più alta sequenza prima di un gol registrata in questo torneo. La speranza e rivedere altre marcature simili, magari già iniziando dal prossimo match di mercoledì contro la Bosnia, dove l’Italia cercherà di concludere al meglio il suo girone e andare avanti nella competizione.