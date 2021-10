Italia, Jorginho: “Mancini dice che merito Pallone d’Oro? Sarebbe incredibile”

Il centrocampista azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Belgio

Domani (ore 15, diretta su Rai 1) allo Juventus Stadium gli Azzurri tornano ad affrontare nella finale per il 3° posto di Nations League il Belgio, già battuto nei Quarti di EURO 2020. In conferenza stampa c’è Jorginho, uno dei cinque Azzurri inseriti nella lista dei trenta candidati al Pallone d’oro. In una stagione che lo ha visto trionfare sia con il Chelsea che in Nazionale, in molti lo indicano come il rivale più accreditato di Leo Messi. Roberto Mancini non ha dubbi, il Pallone d’oro se lo merita lui: "Vincerlo sarebbe qualcosa di incredibile - dichiara il centrocampista azzurro - quando ho iniziato era talmente lontano che oggi esserci così vicino è già incredibilmente bello. Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare in grande".