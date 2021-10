Italia, Mancini: “Certi episodi condizionano la partita ma noi giocato bene anche in 10”

L'Italia gioca bene ma perde contro la Spagna

Dopo tre anni e mezzo l'Italia del Ct Roberto Mancini è stata battuta. L'ultima sconfitta nel 2018 in Nations League contro il Portogallo. Il "Mancio" ai microfoni della Rai commenta così la sconfitta puntando l'indice sul rosso a Bonucci: "Certi episodi ti condizionano e difatti il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1 e non 0-2. E' un dispiacere enorme perdere così per un errore. Non so se il secondo giallo ci stava ma Bonucci doveva stare più attento e non farsi ammonire. Nel complesso partita bella e prestazione dei ragazzi buona. I cambi ci hanno dato freschezza. Nonostante la sconfitta questa partita ci ha dato grande forza".