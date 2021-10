Italia, Mancini chiama Kean al posto dell’infortunato Immobile

L'attaccante della Lazio si è infortunato in Europa League

L'infortunio subito in Europa League priverà Roberto Mancini di Ciro Immobile. Il Ct ha scelto al suo posto Moise Kean. Ecco chi sono gli altri convocati per la fase finale di Nations League, con l'Italia che sfiderà in semifinale la Spagna mercoledì 6 ottobre allo Stadio di San Siro. La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Center di Appiano Gentile, casa dell'Inter, per spostarsi a Coverciano dopo il match con le Furie Rosse.