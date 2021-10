Italia, Mancini: “Contro la Spagna in parità numerica sarebbe finita come oggi…”

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini racconta le sue impressioni al termine della sfida contro il Belgio

L'Italia conclude al terzo posto la Nations League. Un risultato positivo, anche se resta l'amaro in bocca agli azzurri per la sconfitta rimediata contro la Spagna in semifinale. La sensazione agrodolce è confermata anche dalle parole di Roberto Mancini al termine del match rilasciate ai microfoni di Rai Sport: "L'Italia dell'Europeo lo era anche contro la Spagna ma in dieci è difficile giocare le partite. E' chiaro che ci ha creato quel problema lì, sennò sarebbe stata una gara come oggi. Oggi hanno giocato molto bene, sono stati bravi. Centrocampo? Abbiamo diverse soluzioni con giocatori con diverse qualità. Oggi hanno dimostrato di saper fare bene. Tridente? Chiesa può giocare a destra e a sinistra, non ha difficoltà. Oggi ha fatto benissimo a sinistra. Berardi e Raspadori come Kean hanno fatto benissimo".