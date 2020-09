Italia, Mancini: “Il gruppo è formato e non cambierà. Nations League molto importante”

Dopo un lungo stop torna anche la Nazionale. La squadra guidata da Roberto Mancini venerdì sera affronterà la Bosnia nel match valido per la Nations League. Il ct alla vigilia ha presentato il match confermando lo zoccolo duro del suo gruppo.

PAROLA A MANCINI

Queste le parole dell’ex allenatore dell’Inter: “Il gruppo è formato, non cambieremo molto in vista degli Europei, ma qualcuno potrebbe rientrare. La speranza è ripartire come abbiamo finito 10 mesi fa e che la gente continui a seguirci. Finora la nostra Nazionale ha fatto bene ma ha ancora margini di miglioramento sotto ogni punto di vista, tecnico e tattico, e ogni giorno lavoriamo per crescere. La Nations League è una competizione a cui teniamo molto. Da quando abbiamo preso la squadra abbiamo recuperato 12 posizioni, dobbiamo restare fra le prime 10 evitando rischi nella compilazione dei gironi del Mondiale. Ma Nations League è importante anche perché le fasi finali si disputeranno in Italia”.