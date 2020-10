Italia-Olanda diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Italia-Olanda si gioca oggi mercoledì 14 ottobre alle 20.45 per la Nations League, il torneo per Nazionali. La squadra di Roberto Mancini sfida quella di Frank de Boer, fresco neo allenatore chiamato a sostituire Ronald Koeman passato al Barcellona.

Italia-Olanda, le probabili formazioni

Qualche cambio di formazione per Mancini e gli azzurri rispetto alla sfida di domenica scorsa contro la Polonia. In porta sempre Donnarumma, difesa con D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. Centrocampo a tre con Jorginho, Barella e Verratti. Attacco formato da Lorenzo Pellegrini nel nuovo ruolo alla Insigne, Immobile al centro e Chiesa sulla destra. L’Olanda si affida a Cillessen in porta. Hateboer, De Vrij, Van Dijk e Veltman in difesa. De Jong, Van de Beek mediani, Berghuis, Wijnaldum e Malen dietro a Depay.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Ct. Mancini

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; De Jong, Van de Beek; Berghuis, Wijnaldum, Malen; Depay. Ct. De Boer

Dove vedere il match in diretta e streaming

Italia-Olanda di questa sera si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, casa dell’Atalanta. Il calcio d’inizio della partita sarà alle 20.45. Per seguire la sfida degli azzurri in diretta tv basterà accende il piccolo schermo e collegarsi sulla Rai, precisamente su Rai 1. La tv Nazionale, infatti, detiene i diritti per le gare della squadra di Mancini. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Esiste, però, anche un altro modo per vedere la partita Italia-Olanda, ovvero in streaming. Per guarda la gara di Nations League degli Azzurri basterà collegarsi al sito della Rai, oppure scaricare l’applicazione gratuita Rai Play, disponibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L’unica cosa importante sarà avere una connessione a internet stabile. Così ci si potrà godere nel modo migliore lo spettacolo della gara della Nazionale.