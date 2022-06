Italia, Raspadori: “Stiamo ritrovando l’entusiasmo”

Giacomo Raspadori punta ad arricchire già da domani il suo bottino di gol in Nazionale. La vera sorpresa del gruppo che un anno fa si è laureato Campione d’Europa è a quota tre reti, non male per un classe 2000 che a differenza di tanti suoi coetanei è riuscito ad assicurarsi il ‘posto fisso’ in Serie A: “Per noi attaccanti il gol è la cosa più importante, viviamo per quello. Sentiamo la responsabilità, ma la viviamo con equilibrio. Tanti di noi non hanno giocato insieme, queste partite ci portano più conoscenza. Io ho la possibilità di adattarmi a più ruoli, penso di potere dire di trovarmi bene con tutti. Siamo giocatori che hanno caratteristiche complementari, che ci portano a esprimerci bene insieme”.

In questo momento la Germania sembra essere più avanti, anche se dieci giorni fa a Bologna l’Italia ha giocato alla pari andando molto vicina al successo: "Si può dire sia più forte di noi – sottolinea l’attaccante del Sassuolo, al centro di tante voci di mercato – ha molti giocatori d’esperienza che hanno tante gare in più in campo internazionale. Per questo dico che sono superiori, poi nel calcio bisogna andare in campo e dimostrarlo". Tra quei giocatori esperti c’è Thomas Muller, un campione che per la sua duttilità a qualcuno ricorda Raspadori: “Apprezzo che mi possano accostare a lui, al suo modo di stare in campo. E’ un giocatore fantastico, che ho ammirato tante volte in nazionale e con il club soprattutto per il carisma e per la facilità di svolgere tutti i ruoli, di essere sempre di aiuto”.