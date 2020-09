Italia, retroscena Chiellini: con la Bosnia in campo Acerbi… per un errore

Contro la Bosnia in Nations League per l‘Italia avrebbe dovuto giocare Giorgio Chiellini accanto a Leonardo Bonucci e invece, accanto al centrale della Juventus, si è visto Francesco Acerbi. Una scelta tecnica? No, un errore nella distinta dovuto ad una svista del ct e del suo staff.

Italia: retroscena Chiellini-Acerbi

Come afferma la Rai, ma anche i diretti interessati, nella formazione tipo per sfidare la Bosnia sarebbe dovuto esserci Giorgio Chiellini e non Acerbi. E allora cosa è successo? Ci sarebbe stato un errore nella compilazione della distinta inviata alla Uefa. Una volta ricevuta tale lista, infatti, in quanto documento ufficiale, non c’era più modo di cambiare formazione fatta eccezione per infortunio che avrebbe però costretto Acerbi a non presentarsi neppure in panchina. A quel punto il ct Mancini ha deciso di lasciare in campo il difensore biancoceleste.

A fine gara lo stesso mister ha spiegato che al momento di confermare la formazione non aveva gli occhiali e ha dato l’ok senza accorgersi dell’errore. Un battuta forse, ma che conferma la curiosa situazione. Per Chiellini dovrebbe comunque esserci spazio lunedì, nella sfida contro l’Olanda.

