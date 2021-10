Italia, Sirigu: “Peccato per il k.o. con la Spagna, ma c’è un percorso da fare”

Il portiere Salvatore Sirigu analizza il momento dell'Italia dopo la sconfitta contro la Spagna in Nations League

Dopo 37 risultati utili consecutivi, l'Italia conosce il sapore amaro della sconfitta. Gli azzurri lottano contro la Spagna, ma devono arrendersi per 2-1 in semifinale di Nations League. Ora resta il terzo posto da raggiungere con la sfida contro il Belgio nella finalina. Il portiere Salvatore Sirigu, prima del match, spiega come il gruppo di Roberto Mancini sta vivendo questo momento. Così ai microfoni di Rai Sport: "Le cose importanti sono ben altre. Siamo contenti di aver fatto una striscia positiva molto lunga. Bisogna ripartire nel migliore dei modi. Ovviamente avremmo voluto vincere mercoledì per giocarci la finale a San Siro. Così non è stato. Siamo rammaricati per come è successo non per la sconfitta di per sé che accettiamo. Abbiamo un percorso da fare. Dovremo essere bravi a costruire una strada con altrettanti risultati importanti".