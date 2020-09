Joao Felix esulta: “Finalmente il gol con la Nazionale. Ci ho provato tante volte ma…”

Brilla il Portogallo anche senza il suo uomo simbolo Cristiano Ronaldo. La Nazionale è riuscita a battere 4-1 la Croazia all’esordio nella Nations League 2020. A splendere, oltre a tutto il gruppo, anche la giovane stellina Joao Felix, in gol per la prima volta con la Nazionale maggiore. Come riporta Marca, l’asso dell’Atletico Madrid ha tirato un sospiro di sollievo per il suo primo gol tra “i grandi”.

Joao Felix: “Lo aspettavo da tanto. Finalmente il gol”

“Ho provato a segnare questo gol in diverse partite ma sempre senza fortuna. O la palla colpiva il palo, oppure i portieri facevano sempre ottime parate. Questa volta tutto ha funzionato e sono molto contento”, ha detto con grande gioia Joao Felix. “Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario forte. Non era facile, ma abbiamo creato molte azioni pericolose e abbiamo vinto. Il nostro segreto è il gruppo. Abbiamo una squadra molto affiatata in campo e fuori e questo aiuta”.

