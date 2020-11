Jorginho e Berardi lanciano l’Italia: Polonia battuta 2-0 e leadership nel girone

Era un test importante e l’Italia non l’ha fallito. Al Mapei Stadium gli azzurri si impongono in maniera convincente contro la Polonia per 2-0 Un successo firmato da Jorginho e Berardi assai prezioso in termini di classifica perché consente alla squadra oggi allenata da Evani di tornare in testa alla classifica del gruppo 1.

IL MATCH

L’Italia inizia nel migliore dei modi, mettendo subito pressione alla Polonia. Gli azzurri creano la prima occasione del match con Bernardeschi che chiama Szczesny all’intervento in tuffo. La squadra di Evani si vede anche annullare un gol per fuorigioco di Belotti. Al 27′ si sblocca l’incontro: Krychowiak trattiene per la maglia Belotti e provoca un rigore trasformato puntualmente da Jorginho. L’Italia non si limita al vantaggio e continua a spingere anche nella ripresa. Barella, Insigne e Berardi sfiorano il gol con conclusioni che vanno vicine alla porta della Polonia. Al 78′ la situazione peggiora per gli ospiti che restano in dieci per la doppia ammonizione di Goralski. Emerson ha l’occasione per chiudere l’incontro, ma Bereszynski salva tutto. E’ il preludio al raddoppio dell’Italia con Berardi che riceve palla, si accentra e spiazza Szczesny con una conclusione perfetta sul primo palo. Finisce 2-0.