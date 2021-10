Maglie calcio, da quella in lanetta alla Puma dell’Italia la più leggera di sempre

La nuova maglia, che incorpora la rivoluzionaria tecnologia ULTRAWEAVE, sarà svelata domani in occasione della semifinale di Nations League con la Spagna

Le maglie in lanetta dei calciatori degli anni '70 sono ormai un lontano ricordo. Il club all'epoca dava solo due maglie per una intera stagione ai giocatori. Oggi invece è tutto diverso e oggi la PUMA ha sviluppato ULTRAWEAVE, la sua tecnologia per l’abbigliamento ad alte prestazioni più leggera di sempre, progettata per offrire la maglia da gioco più veloce. La nuova tecnologia farà il suo debutto in campo il 6 ottobre, indossata dalla Nazionale Italiana in occasione della semifinale di Nations League contro la Spagna. La maglia sarà utilizzata esclusivamente per le gare di Nations League e sarà poi indossata dalla Nazionale femminile nelle gare di ottobre.