Missione compiuta per l’Italia: Bosnia battuta 2-0 e pass per la Final Four

Missione compiuta per l’Italia. Gli azzurri di Alberigo Evani si impongono sul campo della Bosnia Erzegovina per 2-0 e conquistano la vittoria nel girone 1 della Lega A di Nations League. Un risultato prestigioso per la formazione italiana, che migliora il cammino della scorsa edizione qualificandosi alla Final Four.

IL MATCH

Nei primi minuti è botta e risposta. Al 4′ Krunic riesce ad andare al tiro, ma Florenzi chiude in angolo. Due minuti dopo risponde Belotti, ma il suo tentativo finisce fuori. Il Gallo, però, non spreca al 22′ quando riceve palla da Insigne e supera Piric con un tiro preciso. L’attaccante sfiora in altre due occasioni la rete del raddoppio. L’Italia, però, rischia grosso quando Prevljak riesce a concludere a rete, trovando la grande risposta di Donnarumma con i piedi. La ripresa si apre con due occasioni per parte, ma il gol lo trova l’Italia al 68′ con una combinazione perfetta di marca Sassuolo: Locatelli pesca Berardi che in acrobazia batte il portiere avversario. Gli azzurri controllano la gara e sfiorano il tris nel finale con Insigne. Il risultato non cambia: l’Italia si impone per 2-0.