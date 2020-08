Nations League 2020-21, le prime immagini del nuovo pallone

Il calcio sta per concludere la sua stagione 2019-2020, ma la nuova annata è già alle porte con le prime partite che, addirirttura, sono già iniziate. Oltre ai vari campionati, a settembre dovrebbe iniziare anche la competizione per Nazionali, la Nations League. Il noto sito specializzato Footy Headlines ha condiviso le prime immagini del nuovo pallone che verrà utilizzato dalle squadre.

Nations League 2020-21: il nuovo pallone

Come mostra Footy Headlines, il nuovo pallone per la Nations League si mostra in una veste innovativa e un design moderno caratterizzato da tante colorazioni. Dal logo, fino all’argento, il rosso, il verde, il giallo e il blu, ovviamente su base bianca classica. I classici pannelli argento sono abbinati al logo Uefa Nations League.

La competizione, come noto, si terrà da settembre a novembre 2020 per quanto riguarda la fase a gironi, da giugno 2021 la fase finale, mentre a marzo 2022 ci saranno gli spareggi retrocessione. Nella prima edizione aveva trionfato il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE