Nations League, eroico San Marino: primo punto dopo 40 sconfitte e i social vanno in tilt…

Storico punto per San Marino che nella notte di Nations League mette a segno quella che potrebbe essere definita un’impresa. Primo punto ottenuto dopo 40 sconfitte. Lo 0-0 contro il Liechtenstein regala una serata magica alla piccola Nazionale e anche al suo portiere Simone Benedettini, che per la prima volta nella storia della sua Squadra, tiene la porta inviolata in una sfida esterna.

San Marino eroico e i social impazziscono

Sono ore di festa per San Marino che ha conquistato subito le simpatie dei tanti appassionati di calcio che non appena hanno visto il doppio risultato da record hanno mostrato la loro gioia anche via social. C’è chi ritiene la Nazionale ormai la sua squadra e chi applaude e sorride per condividere l’ebrezza del particolare momento.