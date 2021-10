Nations League, Francia rimonta il Belgio e va in finale

Theo Hernandez ha risolto il match nei minuti di recupero

Successo della Francia sul Belgio per 3-2 nella seconda semifinale di Nations League. A Torino match spettacolo con i transalpini che sotto di due reti hanno ribaltato il punteggio. Diavoli Rossi che giocano meglio nella prima frazione e vanno in vantaggio di due reti grazie a Carrasco e Lukaku. La Francia ribalta la situazione nella ripresa: segna Benzema, poi Mbappé pareggia su rigore. Il VAR annulla un gol a Lukaku per fuorigioco. Al 90’ la decide un sinistro potentissimo di Theo Hernandez.