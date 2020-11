Nations League, il Belgio batte l’Inghilterra. Eriksen lancia la Danimarca

Non è solamente la serata dell’Italia che si impone nettamente contro la Polonia, ipotecando il primo posto nel proprio girone. La Nations League regala altre emozionanti sfide. Su tutte spicca la vittoria del Belgio ai danni dell’Inghilterra per 2-0 nel gruppo 2. Decidono le reti di Tielemans e Mertens. Nello stesso raggruppamento la Danimarca si impone per 2-1 sull’Islanda. Nel girone dell’Italia da segnalare il successo dell’Olanda sulla Bosnia Erzegovina per 3-1.

I RISULTATI

Ecco tutti i risultati:

Lega A

Gruppo 1

Italia – Polonia 2-0

Olanda-Bosnia Erzegovina 3-1

Classifica: Italia 9, Olanda 8, Polonia 7, Bosnia 2

Gruppo 2

Belgio – Inghilterra 2-0

Danimarca – Islanda 2-1

Classifica: Belgio 12, Danimarca 10, Inghilterra 7, Islanda 0

Lega B

Gruppo 1

Austria – Irlanda del Nord 2-1

Classifica: Austria 12, Norvegia 9, Romania 4, Irlanda del Nord 1

Gruppo 2

Repubblica Ceca – Israele 1-0

Classifica: Scozia 10, Repubblica Ceca 9, Israele 5, Slovacchia 4

Gruppo 3

Ungheria – Serbia 1-1

Classifica: Russia e Ungheria 8, Turchia 6, Serbia 3

Lega C

Gruppo 3

Slovenia – Kosovo 2-1

Moldavia – Grecia 0-2

Classifica: Slovenia 13, Grecia 11, Kosovo 2, Moldavia 1