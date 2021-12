Nations League, Italia con Germania, Inghilterra e Ungheria

Girone di ferro per l'Italia di mancini

Si è svolto il sorteggio per la fase a gironi della UEFA Nations League e l'Italia è finita nel Gruppo 3 con Germania, Inghilterra e Ungheria. Girone di ferro per gli azzurri campioni d'Europa che erano testa di serie. Le prime classificate si qualificheranno alla Final Four in programma nel giugno 2023 e le ultime classificate retrocederanno nella Lega B. I match del girone si disputeranno tra giugno e settembre 2022 e quattro delle sei giornate di gara verranno giocate a giugno per via della programmazione invernale della Coppa del Mondo di Qatar 2022.