Nations League, Kante premia la Francia che affonda il Portogallo. Germania supera l’Ucraina

Si sono giocate le gare del quinto turno della Nations League. Importante vittoria della Francia che passa in Portogallo 1-0 grazie a Kante ed è aritmeticamente prima nel gruppo 3 di Lega A. Importante successo della Svezia con la Croazia in chiave ‘salvezza’. Nel gruppo 4 di Lega A, sorpasso della Germania (battuta l’Ucraina 3-1) sulla Spagna fermata in Svizzera sull’1-1 con due rigori sbagliati da Ramos. Nelle gare del pomeriggio successi per Cipro e Malta.

LEGA A

Gruppo 3

PORTOGALLO-FRANCIA 0-1

53′ Kante

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo (84′ Sergio Oliveira); Bruno Fernandes (71′ Moutinho), William Carvalho (56′ Diogo Jota); Bernardo Silva (71′ Trincao), Joao Felix (84′ Paulinho), Cristiano Ronaldo. All. Fernando Santos

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot; Coman (59′ Thuram), Martial (78′ Giroud), Griezmann. All. Deschamps

Ammoniti: Danilo, Lloris, Kante, Hernandez

SVEZIA-CROAZIA 2-1

36′ Kulusevski (S), 47′ Danielson (S), 81′ aut. Danielson (C)

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Bengtsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Kulusevski (74′ Claesson). All. Andersson

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Uremovic (41′ Juranovic), Caleta-Car, Pongracic (77′ Melnjak), Barisic; Kovacic (77′ Rog), Modric; Brekalo (77′ Petkovic), Vlasic, Perisic; Budimir (63′ Pasalic). All. Dalic

Ammoniti: Caleta-Car, Brekalo, Ekdal

LEGA A

Gruppo 4

GERMANIA-UCRAINA 3-1

12′ Yaremchuk (U), 23′ Sané (G), 33′ e 64′ Werner (G)

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Sule, Koch, Rudiger; Ginter, Goretzka, Gundogan, Max; Sane, Gnabry; Werner (76′ Brandt). All. Loew

UCRAINA (4-3-3): Pyatov; Konoplya, Zabamiy, Matviyenko, Sobol; Zinchenko, Stepanenko (69′ Makarenko), Malinovskyi; Marlos, Yaremchuk (75′ Moraes), Zubkov (74′ Mykhaylychenko). All. Shevchenko

Ammoniti: Rudiger, Malinovskiy

SVIZZERA-SPAGNA 1-1

26′ Freuler (S), 89′ Moreno (SP)

SVIZZERA (4-4-2): Sommer; Fernandes, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Shaqiri (72′ Sow), Freuler, Xhaka, Zuber (72′ Steffen); Embolo, Seferovic (84′ Omeragic). All. Petkovic

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Sergi Roberto, Ramos, Torres, Reguilon; Merino (80′ Moreno), Busquets; Torres, Fabian Ruiz (57′ Morata), Olmo (73′ Canales); Oyarzabal (73′ Traore). All. Luis Enrique

Ammoniti: Elvedi, Freuler, Embolo

Espulso: Elvedi

* Sergio Ramos ha sbagliato due calci di rigore

LEGA C

Gruppo 1

AZERBAIJAN-MONTENEGRO 0-0

AZERBAIJAN (4-4-2): Magomedaliyev; Medvedev, Badalov (67′ Isgandarli), B. Huseynov, Salahly; A. Huseynov (43′ Seydiyev), Garayev, Mustafayev (46′ Jamalov), Sadikhov (46′ Sheydaev); Mutallimov (81′ Nadzhafov), Emreli. All. De Biasi

MONTENEGRO (4-2-3-1): Mijatovic; Marusic, Sofranac, Vujacic, Radunovic; Ivanovic, Scekic (81′ Savicevic), Bakic, Haksabanovic; Mugosa (58′ Boljevic), Jovetic. All. Hadzibegic

Ammoniti: Mustafayev, Medvedev, Ivanovic, Seydiyev, B. Huseynov, Boljevic

Espulsi: Ivanovic

CIPRO-LUSSEMBURGO 2-1

5′ aut. Kousoulos (L), 34′ rig. e Kastanos (C)

CIPRO (4-3-3): Demtriou; Antoniou (82′ Ch. Kiryakou), Shelis, Laifis, Ioannou; Kastanos (82′ Papafotis), Kousoulos (62′ C. Kiryakou), Artymatas; Tzionis (62′ T. Ioannou); Ilia, Pittas. All. Walem

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; Jans, Gerson, Selimovic, Carlson; Rodrigues, Sinani, Barreiro, Mica; Muratovic; V. Thill (70′ Deville). All. Holtz

Ammoniti: Antoniou, Ioannou, Carlson, Ilia, Kousoulos, T. Ioannou

Espulsi: Gerson

LEGA D

Gruppo 1

MALTA-ANDORRA 3-1

3′ Rebes (A), 56′ aut. Garcia (M), 59′ Degabriele (M), 90′ Dimech (M)

MALTA (3-4-3): Bonello; Micallef, Agius, Shaw; J. Mbong, Guillaumier (84′ Pisani), Teuma, Camenzuli; Gambin (89′ Dimech), Degabriele (89′ Grech), Montebello (75′ Satariano). All. Mangia

ANDORRA (4-4-2): Gomes; San Nicolas, Garcia, Alavedra, Cervos; Martinez (77′ Bernat), Rebes (77′ Blanco), Vieira, A. Martinez (69′ L. San Nicolas); Alaez, Fernandez (69′ A. Sanchez). All. Alvarez

Ammoniti: Vieira, Alavedra, Montebello

LETTONIA-ISOLE FAROE 1-1

59′ Kamess (L), 60′ G. Vatnhamar (I)

LETTONIA (4-2-3-1): Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Karklins, Rugins (61′ Savaljevs); Kamess (61′ Ontuzans), Ikaunieks (90′ Jaunzems), Ciganiks (71′ Kigurs); Gutkovskis. All. Kazakevics

ISOLE FAROE (4-4-2): Gestsson; Rolantsson, Nattestad, Faeroe, Davidsen; Bjartalid, Baldvinsson (68′ Joensen), S. Vatnhamar, G. Vatnhamar; M. Olsen (3′ Jacobsen), K. Olsen. All. Ericson

Ammoniti: Davidsen, Kigurs, Ontuzans

LEGA D

Gruppo 2

SAN MARINO-GIBILTERRA 0-0

SAN MARINO (3-5-2): Benedettini; Palazzi, Brolli, Simoncini, Rossi; Tomassini (57′ Battistini), Golinucci, Lunadei, Hirsch (57′ Mularoni); Nanni, Berardi (67′ Vitaioli). All. Varrella

GIBILTERRA (4-3-3): Coleing; Annesley, Wisemen, Sergeant, Torrilla (77′ Priestley); Mouelhi (66′ Styche), Chipolina, Olivero; Casciaro (54′ L. Casciaro), De Barr, Walker. All. Ribas

Ammoniti: Chipolina, Brolli, Styche

Espulso: Simoncini