Nations League, la Russia vince grazie a Miranchuk. Bene anche Galles e Finlandia

Sono già scese in campo alcune squadre della Nations League, precisamente quelle del gruppo B4. Il Galles ha piegato la Bulgaria (1-0) grazie alla rete di Williams, mentre la Russia si è imposta in Ungheria per 3-2 con i centri del nuovo acquisto dell’Atalanta Miranchuk, Ozdoev e Fernandes. Da sottolineare anche il colpo della Finlandia in Irlanda per 1-0. Situazione che vede al momento il Galles al comando del gruppo con 6 punti, seconda la Finlandia con 3, mentre Irlanda e Bulgaria sono appaiate ad un punto.

LE PARTITE DEL GRUPPO B4

GALLES-BULGARIA 1-0

GALLES: Wayne Hennessey; Connor Roberts (dal 20′ st Neco Williams), Tom Lockyer, Ethan Ampadu, Matt Smith, Joe Morrell, Daniel James, Ben Davies, David Brooks (dal 31′ st Jonathan Williams), Gareth Bale, Kieffer Moore (dal 16′ st Hal Robson-Kanu). Allenatore: Ryan Giggs.

BULGARIA: Georgi Georgiev; Anton Nedyalkov, Kristian Dimitrov, Cicinho, Ivan Goranov, Todor Nedelev (dal 37′ st Filip Krastev), Bozhidar Kraev (dal 16′ st Dimitar Iliev), Georgi Kostadinov, Yanis Karabelyov, Galin Ivanov (dal 25′ st Spas Delev), Birsent Karagaren. Allenatore: Georgi Dermendjiev.

Reti: al 45′ st Neco Williams.

Ammonizioni: al 15′ st Matt Smith (GAL), al 40′ st Neco Williams (GAL), al 43′ pt Georgi Kostadinov (BUL).

IRLANDA-FINLANDIA 0-1

IRLANDA: Darren Randolph; Enda Stevens, John Egan, Shane Duffy, Matt Doherty, Jayson Molumby, Robbie Brady, Harry Arter, Callum O’Dowda (dal 14′ st Callum Robinson), Aaron Connolly (dal 32′ st James McClean), Adam Idah (dal 21′ st David McGoldrick). Allenatore: Stephen Kenny.

FINLANDIA: Lukáš Hrádecký; Leo Väisänen, Juhani Ojala, Daniel O’Shaughnessy, Niko Hämäläinen (dal 34′ st Jere Uronen), Robert Taylor, Tim Sparv, Glen Kamara, Teemu Pukki (dal 45′ st Rasmus Karjalainen), Joel Pohjanpalo (dal 18′ st Fredrik Jensen), Nikolai Alho. Allenatore: Markku Kanerva.

Reti: al 18′ st Fredrik Jensen.

Ammonizioni: al 21′ st Jayson Molumby (IRL), al 41′ st Harry Arter (IRL), al 45′ st Daniel O’Shaughnessy (FIN).

UNGHERIA-RUSSIA 2-3

UNGHERIA: Péter Gulácsi; Attila Szalai, Willi Orban, Ádám Lang, Barnabás Bese, Dominik Szoboszlai (dal 37′ st Tamás Cseri), Dávid Sigér (dal 1′ st Zsolt Kalmár), Roland Sallai, Ádám Nagy, Ádám Szalai (dal 22′ st Nemanja Nikolić), Filip Holender. Allenatore: Marco Rossi.

RUSSIA: Anton Shunin; Andrei Semyonov, Fedor Kudryashov, Mário Fernandes, Georgi Dzhikiya, Roman Zobnin, Magomed Ozdoev, Anton Miranchuk (dal 22′ st Yuri Gazinskiy), Daler Kuzyaev (dal 12′ st Yuriy Zhirkov), Aleksey Ionov (dal 30′ st Vyacheslav Karavaev), Artem Dzyuba Allenatore: Stanislav Cherchesov.

Reti: al 15′ pt Anton Miranchuk, al 33′ pt Magomed Ozdoev, al 1′ st Mário Fernandes, al 17′ st Roland Sallai, al 25′ st Nemanja Nikolić.

Ammonizioni: al 42′ pt Dávid Sigér (UNG), al 25′ pt Roman Zobnin (RUS).

