Nations League, la Spagna rulla l’Ucraina. Germania fermata dalla Svizzera

La Nations League regala altri verdetti. Nel girone A4 la Spagna ha trionfato per 4-0 sull’Ucraina (doppietta di Ramos, Fati e Ferran Torres), mentre la Germania di Loew non è andata oltre il pareggio contro la Svizzera, l’ex Udinese Widmer ha risposto alla rete di Gundogan. X anche tra Serbia e Turchia, mentre passano di misura Slovenia e Far Oer.

GRUPPO A4

SVIZZERA-GERMANIA 1-1

SVIZZERA: Yann Sommer; Silvan Widmer, Ricardo Rodríguez (dal 19′ st Steven Zuber), Nico Elvedi, Loris Benito, Manuel Akanji, Granit Xhaka, Renato Steffen, Djibril Sow (dal 35′ st Michel Aebischer), Haris Seferović, Breel Embolo (dal 28′ st Ruben Vargas). Allenatore: Vladimir Petković.

GERMANIA: Bernd Leno; Niklas Süle (dal 17′ st Jonathan Tah), Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Robin Gosens (dal 33′ st Emre Can), Matthias Ginter, Leroy Sané (dal 1′ st Julian Brandt), Toni Kroos, İlkay Gündoğan, Timo Werner, Julian Draxler. Allenatore: Joachim Löw.

Reti: al 14′ pt İlkay Gündoğan, al 12′ st Silvan Widmer.

Ammonizioni: al 4′ st Renato Steffen (SVI), al 30′ pt Niklas Süle (GER), al 45′ st Julian Draxler (GER).

SPAGNA-UCRAINA 4-0

SPAGNA: De Gea; Sergio Ramos (dal 17′ st Eric García), Sergio Reguilón, Pau Torres, Thiago, Rodri (dal 24′ st Óscar), Mikel Merino, Jesús Navas, Dani Olmo, Gerard (dal 29′ st Ferrán Torres), Ansu Fati. Allenatore: Luis Enrique.

UCRAINA: Andriy Pyatov; Oleksandr Tymchyk, Bogdan Mykhaylychenko, Mykola Matvienko, Sergiy Krivtsov, Oleksandr Zinchenko, Marlos (dal 10′ st Viktor Tsygankov), Ruslan Malinovskiy, Igor Kharatin (dal 18′ st Sergiy Sydorchuk), Andrey Yarmolenko (dal 34′ st Viktor Kovalenko), Roman Yaremchuk. Allenatore: Andriy Shevchenko.

Reti: al 3′ pt Sergio Ramos, al 29′ pt Sergio Ramos, al 32′ pt Ansu Fati, al 39′ st Ferrán Torres.

Ammonizioni: al 37′ pt Rodri (SPA), al 32′ st Ruslan Malinovskiy (UCR), al 45′ st Viktor Kovalenko (UCR).

GRUPPO B3

SERBIA-TURCHIA 0-0

SERBIA: Predrag Rajković; Nikola Milenković, Aleksandar Kolarov, Strahinja Pavlović, Nemanja Maksimović (dal 16′ st Stefan Mitrovič), Darko Lazović (dal 27′ pt Mijat Gaćinović), Nemanja Gudelj, Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Filip Kostić, Nemanja Radonjić (dal 42′ st Filip Đuričić). Allenatore: Ljubiša Tumbaković.

TURCHIA: Mert Günok; Mahmut Tekdemir, Çağlar Söyüncü, Hasan-Ali Kaldırım, Ozan Kabak, Mehmet Çelik (dal 45′ pt Nazim Sangaré), Orkun Kökçü (dal 15′ st Cengiz Ünder), Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Enes Ünal (dal 33′ st Burak Yılmaz). Allenatore: Şenol Güneş.

Ammonizioni: al 45′ pt Aleksandar Kolarov (SER), al 16′ st Dušan Tadić (SER), al 17′ st Filip Kostić (SER), al 34′ st Ozan Kabak (TUR), al 36′ pt Yusuf Yazıcı (TUR).

Nel girone D le Far Oer vincono 1-0 in Andorra mentre Malta e Lettonia pareggiano per 1-1.

