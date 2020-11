Nations League, la Spagna umilia la Germania (6-0) e accede alla Final Four. Tutti i risultati

La Spagna ha sconfitto nettamente la Germania nel sesto turno di Nations League con il punteggio di 6-0. Mai in gare ufficiali dal dopoguerra la nazionale tedesca aveva subito un passivo così pesante. L’ultima volta che Germania subì un 6-0 fu contro l’Austria nel 1931, mentre la più una grande sconfitta della storia della nazionale tedesca nel 1909 contro l’Inghilterra (9-0).

Stasera gli iberici hanno stradominato l’incontro contro un avversario allo sbando che è stato umiliato dai padroni di casa alla nona vittoria consecutiva in Spagna. Il risultato sta addirittura anche stretto alla squadra del ct Luis Enrique che poteva realizzare altri gol. Una notte da incubo per i tedeschi che hanno solo colpito una traversa con Gnabry allo scadere del match. Inspiegabile cosa sia successo alla Germania questa sera ma certamente la Spagna ha martellato i tedeschi dal 1′ al 90′ volando alla Final Four di Nations League, Germania eliminata.

SPAGNA-GERMANIA 6-0

Marcatori: 17′ Morata, 33′, 54′ e 71′ Ferran Torres, 38′ Rodri, 89′ Oyarzabal

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Sergi Roberto, Pau Torres, Sergio Ramos (43′ Garcia), Gaya; Canales (12′ Fabian), Rodri; Olmo (73′ Asensio), Koke, Ferran Torres (73′ Oyarzabal); Morata (73′ Moreno). All. Luis Enrique

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Ginter, Süle (46′ Tah), Koch, Max; Goretzka (61′ Neuhaus), Kroos, Gündogan; Sané (61′ Waldschmidt), Werner (76′ Henrichs), Gnabry. All. Loew

Ammoniti: Koch, Tah.

Questi gli altri risultati di Nations League

Lega A

Croazia – Portogallo 2-3

Marcatori: 29′ e 65′ Kovacic, 52′ e 90+1′ Diaz, 60′ Joao Felix

Francia – Svezia 4-2

Marcatori: 4′ Claesson, 16′ e 59′ Giroud, 36′ Pavard, 88′ Quaison, 90+5′ Coman

La classifica: Francia 16, Portogallo 13, Croazia 3 (d.r. -7), Svezia 3 (d.r. -8).

Lega C

Lussemburgo – Azerbaigian 0-0

Montenegro – Cipro 4-0

Marcatori: 14′ Jovetic, 25′ e 28′ Boljevic, 60′ Mugosa

La classifica: Montenegro 13, Lussemburgo 10, Azerbaigian 6, Cipro 4.

Lega D

Gibilterra – Liechtenstein 1-1

Marcatori: 17′ Frommelt (aut.), 44′ Frick N.

La classifica: Gibilterra 8, Liechtenstein 5, San Marino 2

Andorra-Lettonia 0-5

Marcatori: 7′ Cernomordijs, 57′ e 60′ Ikaunieks, 70′ Gutkovskis (rig.), 90′ Raimonds (rig.)

Malta – Fær Øer 1-1

Marcatori: 54′ Guillaumier, 70′ Jonsson

La classifica: Far Oer 12, Malta 9, Lettonia 7, Andorra 2.