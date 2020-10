Nations League, l’Inghilterra stende Lukaku. Olanda a reti bianche, bene la Croazia

Sono state disputati tre match valevoli per la Nations League, nelle gare delle 18 l’Inghilterra ha vinto il big match contro il Belgio di Lukaku, che è andato in gol per poi vedersi rimontato dalle reti di Mount e Rashford che hanno siglato il 2-1 finale. La squadra di Southgate sale così a 7 punti in classifica nel gruppo 1. Reti inviolate invece nella gara tra Bosnia e Olanda, squadre nel girone 1, quello degli Azzurri. Nel gruppo 3 la Croazia invece batte 2-1 la Svezia grazie alle realizzazioni di Vlasic e Kramaric.

I RISULTATI DEL POMERIGGIO

NATIONS LEAGUE – LEGA A

GRUPPO 1 – Bosnia-Olanda 0-0

GRUPPO 2 – Inghilterra-Belgio 2-1

GRUPPO 3 – Croazia-Svezia 2-1