Nations League, ltalia terza classificata: battuto il Belgio 2-1

L'Italia conclude la Nations League con un buon terzo posto, battendo il Belgio

L'Italia conclude la Nations League con un buon terzo posto, che mitiga l'amarezza per la sconfitta in semifinale contro la Spagna. Gli azzurri superano il Belgio per 2-1. I Red Devils si possono rammaricare per i tre legni colpiti durante l'incontro.