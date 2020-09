Nations League, risultati e marcatori delle partite di oggi

Questi i risultati delle partite del primo turno dei gironi di Nations League: Belgio supera 2-0 la Danimarca e raggiunge in testa al gruppo 2 l’Inghilterra (vincente alle 18 con l’Islanda al fotofinish), gol più assist per Mertens. Nel gruppo 3 comoda vittoria del Portogallo (anche senza CR7) sulla Croazia, 4-1 il risultato finale (un assist per Rebic). Vince anche la Francia che ringrazia Mbappé per l’1-0 sulla Svezia. Nelle partite del pomeriggio successi per Lussemburgo, Montenegro, Macedonia del Nord, Georgia e Gibilterra

Lega A, gruppo 2

DANIMARCA-BELGIO 0-2

9′ Denayer, 77′ Mertens

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass (82′ Zanka), Christensen, Kjaer, Skov; Hojbjerg, Eriksen, Delaney; Poulsen, Dolberg (83′ Cornelius), Braithwaite (72′ Maehle). Ct. Hjulmand

BELGIO (4-3-3): Courtois; Castagne, Denayer, Alderweireld, Vertonghen; Tielemans (87′ Doku), Witsel, Carrasco (57′ Praet); Mertens (80′ Trossard), Lukaku, T. Hazard. Ct. Martinez

Ammoniti: Hojbjerg (D), Tielemans (B), Skov (D)

Lega A, gruppo 3

PORTOGALLO-CROAZIA 4-1

41′ Cancelo (P), 58′ Diogo Jota (P), 70′ Joao Felix (P), 90’+1 Petkovic (C), 90’+4 André Silva (P)

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Moutinho (82′ Oliveira), Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Diogo Jota, Joao Felix (88′ André Silva), Bernardo Silva (78′ Trincão). Ct. Santos

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Pasalic (61′ Brozovic), Kovacic; Brekalo (62′ Perisic), Vlasic, Rebic; Kramaric (74′ Petkovic). Ct. Dalic

Ammoniti: Jedvaj (C), Barisic (C)

SVEZIA-FRANCIA 0-1

41′ Mbappé

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Jansson, Lindelof, Bengtsson (89′ Sema); S. Larsson (71′ Kulusevski), Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Quaison (77′ Guidetti). Ct. Andersson

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Upamecano, Varane, Kimpembe; Dubois (88′ Mendy), Kanté, Rabiot, Digne; Griezmann; Mbappé (77′ Martial), Giroud (90’+2 Nzonzi). Ct. Deschamps

Ammoniti: Upamecano (F), Lindelof (S)

Note: al 90’+5 rigore sbagliato da Griezmann (F)

I risultati delle partite del pomeriggio

Lega A, gruppo 2

ISLANDA-INGHILTERRA 0-1 (giocata alle 18)

90’+1 rig. Sterling

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Hermannsson, Ingason, Arnason, H. Magnusson; Traustason (76′ Hallfredsson), B. Bjarnason, Palsson, Thorsteinsson (66′ Sigurdsson); Sightorsson, Bodvarsson (90’+1 Fridjonsson). Ct. Hamren

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Gomez, Trippier; Ward-Prowse, Dier, Foden (68′ Ings); Sancho (73′ Alexander-Arnold), Kane (78′ Greenwood), Sterling. Ct. Southgate

Ammoniti: Walker (IN), Hermannsson (IS), Gomez (IN)

Note: espulsi al 70′ Walker (IN) e al 90′ Ingason (IS), rigore sbagliato al 90’+2 da Bjarnason (IS)

Lega C, gruppo 1

AZERBAIGIAN-LUSSEMBURGO 1-2 (giocata alle 18)

43′ Sheydaev (A), 48′ aut. Krivitsyuk (A), 72′ rig. Rodrigues (L)

AZERBAIGIAN (4-4-2): Balayev; Medvedev, Huseynov, Mustafazade, Krivotsyuk; Alaskarov (67′ Nagiyev), Jamalov, Garayev, Khalilzadeh (77′ Abdullayev); Emreli, Sheydaev (58′ Dadasov). Ct. De Biasi

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; Jans, Gerson, Selimovic, Carlson; Barreiro Martins, C. Martins, O. Thill (59′ Sinani), V. Thill (90’+1 Skenderovic); Rodrigues, Deville (52′ Bensi). Ct. Holtz

Ammoniti: Khalilzadeh (A), Nagiyev (A)

Note: al 26′ espulso Emreli (A)

CIPRO-MONTENEGRO 0-2 (giocata alle 18)

60′ e 73′ Jovetic

CIPRO (4-3-3): Kyriakidis; Antoniou, Laifis, Karo, Wheler; Kastanos, Kousoulos, Tzionis (85′ Avraam); Pittas, Christofi (64′ Loizou), Elia (79′ Sotiriou). Ct. Walem

MONTENEGRO (4-2-3-1): Miiatovic; Marusic, Savic, Vujacic, Raspopovic; Kosovic (57′ Islamovic), N. Vuckcevic (75′ Scekic); Boljevic, Bakic, Haksabanovic; Beqiraj (46′ Jovetic). Ct. Hadzibegic

Ammoniti: Bakic (M), Antoniou (C), Savic (M), Boljevic (M), Karo (C), Elia (C), Sotiriou (C), Scekic (M)

Lega C, gruppo 2

MACEDONIA DEL NORD-ARMENIA 2-1 (giocata alle 15)

5′ rig. Alioski (M), 38′ rig. Nestorovski (M), 90’+4 rig. Barseghyan (A)

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Siskovski; Ristovski, Velkoski, Musliu, Ristevski (72′ Spirovski); Nikolov (75′ Trajkovski), Ademi; Alioski, Bardi, Elmas; Nestorovski (62′ Pandev). Ct. Angelovski

ARMENIA (4-2-3-1): Yurchenko; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, S. Grigoryan (46′ Babayan); A. Grigoryan, Wbeymar; Hovhanisyan, Koryan, Bayramyan (46′ Barseghyan); Karapetyan (76′ Balekian). Ct. Caparros

Ammoniti: Haroyan (A), Hambartsumyan (A), Musliu (M), Alioski (M), Hovhanisyan (A)

ESTONIA-GEORGIA 0-1 (giocata alle 18)

32′ Kacharava

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Tamm, Mets, Jarvelaid; Tunjov (71′ Liivak), Kait, Kreida, Ojamaa; Vassiljev (86′ Ainsalu); Zenjov (71′ Anier). Ct. Voolaid

GEORGIA (4-2-3-1): Loria; Kakabadze, Kvaratskhelia (90’+2 Aburjania), Kverkvelia, Khocholava; Kankava, Kvekveskiri; Jigauri, Chakvetadze (78′ Kvilitaia), Okriashvili; Katcharava (68′ Lobjanidze). Ct. Weiss

Ammoniti: Zenjov (E), Mets (E), Kacharava (G), Ojamaa (E), Kankava (G)

Lega D, gruppo 2

GIBILTERRA-SAN MARINO 1-0 (giocata alle 15)

42′ Torilla

GIBILTERRA (4-3-3): Coleing; Olivero, Mouelhi, Torilla (81′ Sergeant), Annesley (84′ Ronan); Casciaro (78′ Hassan), Chipolina, Walker; Wiseman, Hernandez, Britto. Ct. Ribas

SAN MARINO (3-5-2): Benedettini; Brolli, Simoncini, Rossi (78′ Hirsch); Battistini (46′ D’Addario), Golinucci, Zonzini (65′ Ceccaroli), Mularoni, Palazzi; Nanni, Berardi. Ct. Varrella

Ammoniti: Nanni (SM), Simoncini (SM), Walker (G)