Nations League, sorteggi ad Amsterdam: Italia con Olanda, Bosnia-Erzegovina e Polonia

Coronavirus permettendo, la Nations League ricomincia a settembre. Oggi si è svolto il sorteggio ad Amsterdam con la definizione dei quattro gruppi. Tutti i c.t. europei, compreso Roberto Mancini sono stati presenti. La prima Nations l’ha vinta il Portogallo, mentre l’Italia giunta seconda nel gruppo dei portoghesi, fece segnare il momento peggiore della gestione Mancini: da allora la risalita, la rinascita, la creazione di una Nazionale spettacolare, offensiva e tecnica.

GRUPPO ITALIA – Olanda, Bosnia-Erzegovina, Polonia

GLI ALTRI GRUPPI –

LEGA A:

Gruppo 1: Olanda, ITALIA, Bosnia-Erzegovina, Polonia

Gruppo 2: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda

Gruppo 3: Portogallo, Francia, Svezia, Croazia

Gruppo 4: Svezia, Spagna, Ucraina, Germania

LEGA B:

Gruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria

Gruppo 2: Israele, Slovacchia, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia

Gruppo 4: Bulgaria, Repubblica d’Irlanda, Finlandia, Galles

LEGA C:

Gruppo 1: Arzerbaijan, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

Gruppo 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

LEGA D:

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia, Isole Faroe

Gruppo 2 :San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

QUESTE LE FASCE PRIMA DEL SORTEGGIO – Gli azzurri, in quanto secondi nel gruppo 2019, sono in seconda fascia, assieme a Francia, Spagna e Belgio: di fatto, sembra questa l’urna delle teste di serie. Meglio così. In prima fascia le quattro finaliste (Inghilterra, Olanda, Portogallo, Svizzera), in terza la promosse, in quarta le retrocesse. Cosa ci aspetta? Il gruppo peggiore potrebbe essere con Inghilterra o Portogallo, più Germania e una tra Ucraina e Svezia. Quello più auspicabile con Svizzera, Bosnia e Islanda. Quello medio con Olanda, Danimarca e Polonia.